Irlanda: o jovem espectro do socialismo democrático

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadker, marcou eleições antecipadas porque achava que o seu sucesso na negociação do Brexit lhe daria a vitória. Não deu por uma revolução subterrânea que acontecia na sociedade irlandesa, que determinou a duplicação da votação do Sinn Féin, de esquerda. O que determinou esta vitória não foi o Brexit. Foi o mesmo que teria determinado outro caminho para o Labour britânico se Corbyn não se tivesse deixado enredar pelo impasse do Brexit: a questão social. É mais do que a economia, estúpido.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.