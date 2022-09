E quando Rui Pinto roubar jornalistas?

O sigilo profissional é uma das bases da nossa civilização. Quem deseja e promove sociedades sem segredos está a promover sociedades autoritárias. Lembrem-se da primeira distopia literária escrita em cima da experiência soviética, “Nós”, de Zamiatine: as paredes das casas são de vidro, não há privacidade. A impossibilidade do segredo é a impossibilidade da liberdade.

