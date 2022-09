Os parasitas, a fábrica americana e o leite nos cereais

Este ano os Óscares tiveram uma forte marca política. Por causa de “Parasitas”, antes de tudo. Um filme sobre essa “canalha inútil”, cheia de esquemas e que sonha um dia suplantar os que, com os seus próprios esquemas, se deram melhor. Um olhar altivo para os “bichos” a quem estes supostos inúteis, afinal mais engenhosos e empreendedores, se colam: a burguesia mimada e sem mundo, com os fantasmas das suas vítimas escondidos na cave. As relações sociais viram-se de pernas para o ar, numa burlesca relação de dependência onde deixa de ser claro quem são, afinal, os parasitas. Mas nem é pela mensagem política que “Parasitas” é um grande filme. É por essa mensagem ser menos evidente e mais contraditória do que parece.

