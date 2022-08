aeroporto estava vazio. Os passaportes do UK e da UE passavam nas máquinas eletrónicas, junto com os países ricos do mundo, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, etc. Do outro lado, nos balcões da Imigração, meia dúzia de pessoas. Entre o inverno, o coronavírus e o ‘Brexit’, não havia muita gente vinda de “Todos os Outros Países” no primeiro dia do resto da vida do Reino Unido. Do nosso lado, uma pequena multidão e uma fila penosa, daquelas que costumamos encontrar ao entrar nos Estados Unidos. Desabituadas, as máquinas começaram a falhar e uma nova e mais penosa fila se amontoou junto a um balcão único de verificação de identidade. Os cidadãos UK terão em breve fila própria, longe da contaminação europeia. No meio do recinto, um tapume que ocupava quase todo o espaço anunciava a criação de novas máquinas eletrónicas. Em breve. O aeroporto de Heathrow é um permanente progresso com atraso. Ainda me lembro da trapalhada do novíssimo Terminal 5, antes da poeira assentar.

Na véspera, em Lisboa, estive a ver a BBC entrevistar os fanáticos do ‘Brexit’, amontoados em frente ao Parlamento na festa de Nigel Farage. Como escreveu Marina Hyde no “Guardian”, “Todos os seres humanos do Reino Unido terão de interiorizar a conclusão, como uma martelada, de que um homem com a mente e a estatura moral de Nigel Farage é, de longe, o político mais bem-sucedido da sua geração.”

