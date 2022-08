A ideia de Europa

No espaço de um fim de semana a Europa viveu dois tristes acontecimentos. Na sexta-feira, 31 de janeiro, a Inglaterra abandonou a Comunidade Europeia e na segunda-feira seguinte, 2 de fevereiro, morreu George Steiner, um grande pensador da e sobre a Europa. O título desta crónica é retirado de uma conferência de Steiner datada de 2004, na qual profeticamente antecipou alguns dos problemas que acabaram por conduzir ao ‘Brexit’. A conferência pretendia dar resposta à questão de saber, nas palavras dos organizadores, se a “Europa continua ou não a ser uma boa ideia”. Dezasseis anos depois, a pergunta continua a ser pertinente e atual. Certamente mais agora do que então.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.