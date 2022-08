Ainda bem que o PCP e o resto da oposição impuseram uma mudança nos planos de Medina e do PS, porque é a Grande Lisboa (e não a cidade de Lisboa) que precisa de metropolitano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.