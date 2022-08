Opinião IVA da eletricidade: um guião que já não muda Daniel Oliveira

Cumpriu-se o guião: o PS conseguiu o que queria, o PSD conseguiu dizer que foi coerente não conseguindo o que queria e dando 30 tropeções no caminho, o BE cumpriu o que estava no seu programa e foi derrotado, o PCP conseguiu que o BE não cantasse vitória depois dele próprio ter as suas conquistas e Joacine Katar Moreira votou ao contrário do que estava no programa do Livre