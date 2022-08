Ser livre vs. ser boçal

Uma coisa é combater as escolas radicais que compõem a hidra que se chama “politicamente correto”, uma hidra que tem imposto uma clima de censura e autocensura, uma rede de tabus que impedem o debate e até o humor livre. Outra coisa é usar o combate contra o politicamente correto como legitimação da boçalidade homofóbica, racista e machista.

