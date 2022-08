A propósito do novo filme de Polansky: reflexões sobre o “caso Dreyfus”

“J’accuse”, de Roman Polansky, é um filme que vale a pena ver. Deixando a crítica cinematográfica para os especialistas, irei focar-me no seu enquadramento histórico e na substância do seu argumento. “J’accuse” não é uma ficção baseada em acontecimentos verídicos, mas sim uma reconstituição dos mesmos. O chamado “affaire Dreyfus” já era um tópico bem conhecido de quem se interessa pela História daquela época. O caso descreve-se em poucas palavras. Em 1894, Alfred Dreyfus, de origem judaica, capitão do estado maior francês, foi acusado de ter passado informação militar secreta aos alemães, facto de que se reclamou inocente. Julgado de forma opaca por um tribunal militar, foi expulso do exército e condenado ao degredo na Ilha do diabo.

O “affaire” desenrolou-se entre 1894 e 1906, ano em que Dreyfus foi, por fim, declarado inocente e reintegrado no exército. Estes anos, que antecederam a I guerra mundial, ficaram marcados pela escalada de tensão na Europa, motivada pela propensão belicista da Alemanha de Guilherme II, por uma “corrida às armas”, e por rivalidades económicas e coloniais entre as principais potências. Em França, mantinha-se vivo o trauma da derrota imposta pela Prússia em 1870, facto que abriu caminho à proclamação do império alemão. Neste enquadramento, a descoberta de um traidor que passava informações sensíveis aos alemães, revestiu-se de um dramatismo ainda maior.

O filme demonstra com maestria como o preconceito e o corporativismo se sobrepuseram com facilidade e eficácia ao bem comum e à decência. As provas contra o capitão Dreyfus tinham sido forjadas no interior do exército e, ao tomar conhecimento disto, a sua cúpula preferiu ignorar os factos e manter a condenação, a ter de admitir o erro. Pior ainda, a inocência de Dreyfus provava que o verdadeiro espião continuava impune e, como tal, capaz de prosseguir a sua atividade. Espantosamente, o informador dos alemães, o major Charles-Ferdinand Esterhazy, de origem húngara, não foi importunado, apesar das chefias militares saberem dos fortes indícios que recaíam sobre ele.

Polansky recriou também os preconceitos anti-semitas de parte do exército e da sociedade francesa da época. Estes encontraram terreno fértil para crescer num enquadramento de humilhação, desconfiança, e desejo de vingança, tal como o que existiu em França depois da derrota com a Prússia em 1870, e como existiria na Alemanha depois da grande guerra e do tratado de Versalhes. Acontece que estes preconceitos só poderiam encaixar em Dreyfus de forma forçada. Este oficial do estado maior era a negação das generalizações e ideias feitas sobre os judeus. A sua atitude marcial, o desinteresse material, o proclamado amor ao seu país e ao exército, tornavam-no, inesperadamente, quase um estereotipo do oficial prussiano.

Felizmente, no meio da ignomínia, cobardia e tacanhez, também existiu espaço para a honradez. Houve quem se recusasse assobiar para o ar, e decidisse enfrentar a injustiça. Foi o caso de Clemanceau, futuro presidente da república francesa e, também, de Emile Zola, já então um escritor consagrado, e que se predispôs a escrever a famosa carta “J’Accuse”. Publicado no jornal l’Aurore e dirigida ao Presidente da República, este escrito corajoso apontou o dedo a todos - e foram muitos - os que forjaram e pactuaram com a encenação que condenou Dreyfus.

Entre os decentes, o coronel Georges Picquart acabou por assumir o papel principal. Picquart era um herói imperfeito. Mantinha uma relação discreta com uma mulher casada, e não disfarçava a sua animosidade para com os judeus. Mas é precisamente este último aspecto que mais engrandecerá a sua atitude. Pouco tempo depois de ter sido nomeado para um posto de chefia no serviço de inteligência militar, em 1895, Picquart descobriu que o processo de Dreyfus fora ali forjado, e com a conivência dos altos comandos. A partir de então, colocou os valores acima dos seus preconceitos, das suas simpatias, e da sua comodidade. Durante anos, encontrou resistência, incompreensão e traição. Em 1898, foi detido e afastado do exército, acusado de ter forjado a contraprova que absolvia Dreyfus e, simultaneamente, incriminava o major Esterhazy, o verdadeiro espião, e o tenente coronel Henry, dos serviços de inteligência militares e um dos arquitectos da farsa.

Anos depois, a verdade acabou por vir ao de cima, e tanto Dreyfus como Picquart foram por fim absolvidos e reintegrados no exército. Em 1906, estes dois homens reencontra-se no ministério da Guerra. Picquart, entretanto promovido a general, era então ministro da guerra do governo Clemanceau, e Dreyfus pedira-lhe uma audiência para reclamar a sua promoção à patente que esperava ter atingido, isto caso o “affair” não tivesse ocorrido. O filme vinca que nada unia estes homens excepto a decência. Não tinham simpatia mútua, nem admiração, muito menos amizade. Nenhum esperava do outro qualquer compensação material ou apoio moral. Quando, na cena final, Dreyfus agradeceu secamente a Picquart pelo seu empenho em repor a verdade, este respondeu, também de forma lacónica, que apenas fez o que tinha que ser feito. Neste caso, arriscar tudo por amor à justiça e à verdade acabou por compensar. Se não fosse por mais nada, “J’Accuse” já valeria a pena por o ter relembrado.