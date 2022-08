Criadas e dondocas

Gostava de ter os filhos que a minha mulher desejar, porque é ela que é a responsável pela maternidade.” Esta frase, que contém uma visão provinciana da sociedade e uma mera conceção biológica e pouco cristã da mulher e do homem, não é de 1950 ou 1900. É de 2020, é de domingo (“Notícias Magazine”), é do líder do CDS, um partido que se transformou num Chega para betinhos.

