Ainda às voltas com Rui Pinto? Assange está a chegar

Quem continua a achar que o caso Rui Pinto é muito simples — seja os que o rotulam como hacker criminoso seja os que apenas o olham como um denunciante justiceiro — deve estar atento ao que acontecerá a Julian Assange a 24 deste mês. Nesse dia, o responsável pelo Wikileaks vai ser presente a um tribunal em Londres, que terá de iniciar o processo de decisão sobre a sua extradição para os EUA, onde arrisca uma pena potencial de 180 anos. O caso está a levantar enorme polémica no Reino Unido, porque a extradição de Assange pode representar o fim da ideia de proteção para qualquer futuro whistleblower. Se a justiça britânica aceitar o pedido americano, mesmo sabendo que a pena potencial é uma enormidade decorrente de uma lei de 1917, a liberdade de informação e de expressão sofrem um revés brutal.

