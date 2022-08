Para acabar de vez com a ditadura do carro

Em 1990, havia 185 carros por mil habitantes, em Portugal. Hoje há 514. E a maioria das viagens pendulares fazem-se por carro – quase 60% na área metropolitana de Lisboa, quase 70% na do Porto. Entram, na cidade de Lisboa, 400 mil carros por dia, muitos deles com apenas um ocupante. Com os dos lisboetas, são 600 mil. Não cabem. Segundo o relatório de apresentação da Zona Emissões Reduzidas para a Avenida da Liberdade, Baixa e Chiado, que usarei ao longo deste artigo, os condutores lisboetas passam, em média, 42 minutos por dia presos em filas de trânsito. 160 horas por ano. Perdem uma semana de trabalho por ano à procura de estacionamento, o que contribui ainda mais para o congestionamento da cidade.

