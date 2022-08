Ano novo, novas ações? Aumentar a resiliência dos oceanos é ação climática

Há poucas semanas, milhões de pessoas por todo o mundo comemoraram o início de um novo ano. A maior parte terá pedido desejos de ano novo na esperança de mudar as suas vidas para melhor. Alguns desses desejos ou promessas terão incluído o Ambiente e o nosso planeta de alguma forma, ou não tivéssemos acabado 2019 a assistir à devastação da Austrália por incêndios que queimaram até agora, e segundo estimativas oficiais, cerca de 10 milhões de hectares.

Nós também fizemos o nosso desejo: que 2020 seja o ano em que finalmente percebemos e interiorizamos que o destino da Humanidade está intrinsecamente ligado à saúde do nosso oceano, ao papel que este tem para regular o clima e que se comece a agir com base nesses factos. Na última década, alguns passos importantes foram dados, mas o caminho é ainda longo e tem que ser percorrido por todos.

A Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Clima do passado dezembro terminou de forma inconclusiva e é impossível esconder a desilusão ao constatar que os incessantes pedidos por ações imediatas dos milhões que marcharam pelo clima em todo o planeta não ecoaram suficientemente alto nas salas de negociação. A ambição ficou aquém do necessário e os rostos dos ativistas que acompanharam a cimeira não conseguiram disfarçar a deceção ao perceber que poucas ou nenhumas ações com consequências reais foram tomadas para enfrentar verdadeiramente o estado de emergência climática que atravessamos.

No entanto, não podemos deixar de assinalar o importante passo que foi dado ao incluir o oceano no texto final, reconhecendo finalmente o esmagador papel que este tem no sistema climático e no planeta, assim como as consequências dramáticas e duradouras para a Humanidade se continuarmos a deteriorar o seu estado de conservação. A COP25, que foi anunciada como a “COP Azul”, foi efetivamente a primeira em 25 anos a dar destaque ao azul do nosso planeta.

A vida humana depende dos oceanos

Esperamos que o processo acordado para formular recomendações resulte agora em ações urgentes necessárias para ajudar a proteger o nosso oceano como se as nossas vidas dele dependessem. Porque dependem. No ano passado, em setembro, o Relatório Especial do IPCC sobre o Oceano e a Criosfera num Clima em Mudança deixou bem claro que os nossos governos têm que fazer convergir as suas ações sobre o oceano com os compromissos assumidos sobre o clima. Esta foi uma mensagem muito importante enviada por alguns dos cientistas mais reconhecidos a nível mundial e nós não podemos ignorá-los.

Em novembro, o Conselho da UE adotou o documento Conclusões sobre Oceanos e Mares , destacando que as alterações climáticas são uma ameaça direta à vida no oceano e que “os Estados membros enfatizam unanimemente a necessidade de ação imediata contra ameaças crescentes nos nossos oceanos, mares e zonas costeiras”. Além disso, o tão falado Green Deal europeu reconhece que "soluções duradouras para as alterações climáticas exigem maior atenção às soluções baseadas na natureza, incluindo mares e oceanos saudáveis e resilientes".

Estes são bons pontos de partida, mas as palavras não são suficientes. Está, por isso, na hora de passarmos às ações.

A vida marinha, a sua abundância e diversidade são os motores do oceano – um oceano que produz metade do oxigénio que respiramos, que regula o clima, que absorveu mais de 90% do calor produzido pelas nossas emissões de dióxido de carbono e que atua como o maior sumidouro de carbono ativo do mundo, sequestrando mais de 30% do carbono dessas emissões. Um oceano saudável com vida selvagem abundante é capaz de abrandar a velocidade das alterações climáticas, mas a sua capacidade de mitigar e facilitar a adaptação a estas rápidas mudanças é severamente reduzida por diferentes fatores de stress.

A sobrepesca continuada é disso um bom exemplo, uma vez que não permite que as populações de peixes e outras espécies se reproduzam, renovem e recuperem. Nas últimas décadas, a gestão das pescarias europeias tem falhado em torná-las totalmente sustentáveis e, mais de um mês depois do Conselho de Agricultura e Pescas que reuniu os ministros das pescas da UE, sabemos que pelo menos 40% dos stocks de peixes do Atlântico Nordeste estarão ainda em sobrepesca durante 2020.

Isto é duplamente preocupante porque, além de indicar uma falta de ambição dos nossos governantes para contribuírem para o aumento da resiliência do oceano, expõe de forma cabal a total desconsideração pelos prazos legais acordados na Política Comum das Pescas e de compromissos assumidos pelos mesmos ministros em 2013.

O que sabemos é que, apesar de esta legislação exigir claramente que os stocks da UE estivessem a ser explorados dentro de limites sustentáveis a partir de 1 de janeiro de 2020, nos dias 16 e 17 de dezembro, os mesmos ministros que publicamente se comprometem com metas ambientais e de sustentabilidade decidiram permitir que se continue a pescar em excesso em muitas unidades populacionais do Atlântico Nordeste.

Ignorar a legislação é danoso para as pescas

Esta decisão de ignorar a legislação europeia não só abre um precedente grave, como é danosa para a viabilidade económica de longo prazo do sector das pescas que depende dessas unidades populacionais e poderá mesmo acabar por ter efeitos duplamente perversos, pois sabemos que stocks de peixes geridos dentro de limites sustentáveis contribuem para um ambiente marinho saudável e, portanto, para a capacidade do oceano de lidar com as alterações climáticas.

A gestão das pescas deve ser adaptativa e espelhar uma nova realidade: os ecossistemas, nomeadamente os marinhos, estão a sofrer alterações muito rapidamente e a manutenção de stocks com níveis mais abundantes de biomassa, assim como a redução dos impactos da pesca nos habitats, são requisitos obrigatórios para nos protegermos do que “ainda está para vir”. É de facto importante a constatação cada vez mais unânime de que a resiliência e a saúde do oceano são vitais para toda a Humanidade – tanto como atenuante da degradação climática como enquanto fornecedora de serviços ecossistémicos imprescindíveis.

Agora, o que precisamos é de ver ações muito mais ambiciosas dos governos para remover as ameaças ao oceano que estão sob o nosso controlo mais imediato, como a sobrepesca e a poluição. Aumentar a resiliência do oceano é ação climática e, como tal, acabar com a sobrepesca é ação climática. Os ministros das pescas têm falhado em atuar. Resta saber se os governantes desta nova década estarão à altura do maior desafio ambiental que já enfrentámos.

* Ana Matias é responsável pela política de pescas na Sciaena e Monica Verbeek é diretora executiva da Seas At Risk