Quem tem medo de Rui Pinto?

1Os mais recentes, à data em que escrevo, foram os administradores de uma empresa de Isabel dos Santos em Malta. Abandonaram-na. Antes já tinha acontecido o mesmo com a PricewaterhouseCoopers (PwC), com a Boston Consulting Group, com Jorge Brito Pereira, seu advogado e presidente da NOS, e com o EuroBic, o banco em que é acionista maioritária. Em Davos fecharam-lhe a porta, não se sabendo se fizeram o mesmo ao dinheiro que lá meteu. Todos a abandonaram. E a procissão ainda vai no adro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.