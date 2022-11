Prevenir o divórcio?

Ao longo dos anos, a fazer terapias de casal, tenho vindo a interrogar-me se será possível fazer prevenção do divórcio.

Esta dúvida tem-me surgido quando vejo casais que começaram cedo a terem grande dificuldade em “negociar” as suas diferenças, entrando rapidamente na crítica sistemática, um dos piores preditores do insucesso das relações conjugais. Raramente tomam a decisão de procurar ajuda, em tempo útil, deixando deteriorar o casamento e transformando a vida em comum num “inferno”. Esquecem-se que viver a dois é bem mais difícil do que ter uma relação amorosa. Quando se lembram...já o amor está tocado...

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.