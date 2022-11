Paciência de chinês

Charles Lieber tem 60 anos, é americano e é um dos químicos mais famosos do planeta. Especialista em nanofios e nanotubos, é considerado um ‘gigante’ na sua área, com artigos científicos que somam milhares de citações. Dirigia, até esta semana, o departamento de Química e Biologia na Universidade de Harvard, nos EUA. Foi detido terça-feira por ter mentido sobre a sua ligação com a China, da qual alegadamente terá recebido muitos milhares de dólares, num caso que, dizem as autoridades americanas, pode estar associado a roubo de tecnologia. Gerhard Sabathil é um diplomata alemão que esteve ao serviço da Comissão Europeia desde 1980 e foi enviado da União Europeia em vários países. Soube-se esta semana que está a ser investigado na Alemanha e na Bélgica por suspeitas de espionagem a favor da China. Uma suspeita reforçada pelo facto de Sabathil ter uma parceira chinesa, a académica Shen Wenwen. Bo ‘Nick’ Zao, era um vendedor de carros de Melbourne, na Austrália, e, em março passado, foi encontrado morto num quarto de hotel em circunstâncias ainda por explicar. Os serviços secretos australianos (Asio) estão a investigar a tentativa da China em colocar um espião no Parlamento depois de terem conhecimento de Zao ter sido abordado com uma oferta chinesa de um milhão de dólares australianos para se candidatar pelo Partido Liberal. O caso foi revelado pela Asio em novembro. Jian Yang nasceu na China na década de 60, viveu no país até aos 32 anos, emigrou para a Nova Zelândia e, em 2011, foi eleito deputado. Em 2017, uma investigação do “Financial Times” revelou que Yang teve vários anos de formação nas academias chinesas para espiões.

