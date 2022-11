O signo da app abençoou-nos

Sou Capricórnio com ascendente de Peixes. Logo não acredito em astrologia. Ficou escrito nos astros que seria cético em relação à possibilidade de estrelas e planetas terem qualquer influência na nossa personalidade e predeterminasse o nosso destino com base no alinhamento de constelações no dia do nascimento. Para mim, pseudociência arruma-se, e de repente não se decide dar “uma nova oportunidade ao outro lado”. Na minha perspetiva, isto não faz de mim uma “mente fechada” e até “anticientífica” por não querer saber “mais” — que é, veja-se, do que são acusados os que se recusam a colocar aldrabices no mesmo patamar da Ciência. Se não se sujeita aos cânones do método científico tem de ficar no lugar que lhe é destinado: crendices. O que fiquei a saber é que nos últimos anos a astrologia teve um regresso em força, nomeadamente na geração abaixo dos 30 anos e também nos adolescentes. Os tais millenniais e Geração Z. E que, espanto, isso de ser ou não “ciência”, ou “verdade”, se deve sujeitar ou ser repassado a um termo tão drástico como “acredito”. Utilizam a astrologia e sucedâneos como forma de ter “mais uma opção — embora sejam livres de escolher”. Ou uma forma diferente de psicanálise com soluções — dado que lhes é oferecido um storytelling, um enquadramento à vida, sendo um paradoxo libertador em tempos de incerteza e de ultrapolarização: tudo é “branco ou preto”, mas assim dá a sensação de que não se precisa de escolher, porque muito do destino está já determinado e não se tem de fazer esse esforço. Mas fui mau. Dei aqui uma série de conclusões. Falta contexto e pressupostos.

