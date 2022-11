Como está a sua fé na democracia hoje?

A nossa democracia necessita que os partidos se reformem, no domínio da participação, transparência, ética e capacitação, com o objetivo de se abrirem à sociedade e reforçar a sua credibilidade junto dos portugueses. Com a nossa moção ao congresso do PSD, apelamos ao nosso partido para acelerar a sua abertura e responsabilização perante a socie­dade. Aqui, queremos apelar aos portugueses para intervirem nos partidos. A política não deve ser o “espaço dos políticos”, mas sim um espaço de todos. Uma política que não é alimentada pela participação ativa dos cidadãos é uma política facilmente capturada pelos interesses de uns poucos contra o bem comum. Uma política impreparada ou sem ética é uma política promotora de um cinismo e radicalização incapazes de contribuir para esse bem comum.

Vários estudos demonstram que a insatisfação com o funcionamento da democracia tem vindo a aumentar. E a polarização e fragmentação políticas contribuem para a sua ineficácia e para a crescente influência de agendas políticas radicais. A democracia exige confronto e escolha entre diferentes propostas políticas alternativas, mas também a procura dos compromissos necessários para preservar o bem comum. Para isso, é necessária uma política representativa em que os partidos têm papel central.

Temos consciência da desconfiança (frequentemente justificada) de muitos cidadãos em relação aos políticos e à política. Contudo, a consequência dessa desconfiança é um círculo vicioso: menor participação e confiança na política gera partidos cada vez mais encerrados em si mesmos (e trabalhando para si e para os seus), conduzindo, por sua vez, a uma ainda menor participação e confiança na política.

É para ajudar a quebrar este círculo vicioso que decidimos agir, porque a primeira responsabilidade pela mudança é dos próprios partidos. A um partido político exige-se que trabalhe para repor e promover essa confiança junto dos cidadãos e que lhes facilite a expressão da sua voz.

Como disse Sá Carneiro no primeiro congresso do PPD, o partido tem de aplicar na sua vida interna os mesmos princípios que defende para o país. É essa a razão de ser das nossas propostas: do reforço e alargamento da militância a um novo modelo de eleições para a liderança, que combine um congresso prévio para debate e seleção dos candidatos com eleições primárias abertas; da criação de uma comissão de ética à adoção de vários controles de integridade e transparência; da instituição de uma Academia de Formação Política ao estabelecimento de uma Unidade de Estudos e Políticas Públicas, ambas permanentes e profissionalizadas, garantindo os respetivos meios através de uma nova obrigação de dedicar a esta área 20% do financiamento público partidário.

Confiamos que o PSD será fiel à sua história e identidade, a do partido português mais reformista, aberto à sociedade civil e promotor de massa crítica. Acreditamos que o nosso partido está pronto para fazer estas reformas e corresponder ao que a democracia exige para o futuro e ao que os portugueses esperam da democracia.

A segunda parte da mudança compete-lhe a si, seja ou não simpatizante do PSD ou de outros partidos. Seja exigente com todos, mas seja também consequente com essa exigência. Só participando pode decidir por si. E participe construtivamente, não para fazer crescer o número “dos nossos contra os deles”, mas para contribuir, de forma racional, para a procura do bem comum que está no coração da democracia. Sem a sua participação ativa e informada, esse coração deixará de bater.