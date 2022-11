Angola acorda e sorri ao inesquecível sol africano que se ergue e abraça de forma doce a Terra Mãe. A pé, os seus filhos sentem-se encurralados entre o presente e o futuro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.