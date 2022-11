Os “Avante!” da direita

A relação do povo americano com a Fox News só é comparável à relação dos comunistas portugueses com o “Avante!”. Estamos perante uma bolha de fanatismo à “Pravda”. No centro da república americana está montando um sistema mediático e ideológico, que, tal como os jornais soviéticos de outrora, cria um mundo paralelo que é impermeável à crítica e aos factos.

