O mal menor? Não. A saída do Reino Unido é um desastre

Sim, estou triste. Muito triste mesmo. Podemos encolher os ombros, olhar para o lado e seguir com a nossa vida. Mas perdermos alguém que era dos nossos é um momento de dor. Sim, os cidadãos do Reino Unido fazem parte da nossa família europeia. Quiseram partir. Abandonam a casa esta sexta-feira, pelas onze da noite. Só podemos esperar que queiram um destes dias voltar, como os escoceses querem. E acolhê-los, então, de braços abertos. Welcome back.

