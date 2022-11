O burocrático Livre deixou-nos de novo descalços

O Livre retirou a confiança à deputada Joacine Katar Moreira. Não vou repetir tudo o que acho sobre a forma como a deputada gere a sua intervenção política, o mal que faz à agenda antirracista – não por qualquer tipo de radicalismo, mas por uma assinalável falta de capacidade política. Um político converte os outros. Conquista-os. É, desculpem o uso deslocado da expressão, um “missionário”. Mas nestes tempos de polarização é difícil convencer muitos ativistas e militantes que o objetivo da política não é apenas representar aqueles que nos apoiam, é construir maiorias sociais. E para isso temos de as conquistar, mesmo que por vezes isso seja duro. Esse nunca foi o objetivo de Joacine Katar Moreira. A forma como abriu um debate que poderia ser interessante, como a devolução do património retirado das ex-colónias, que em todo o lado foi a conclusão de um caminho e que ela apresentou de forma totalmente impreparada para ter qualquer coisa em que ser notada na discussão do Orçamento de Estado, diz bem desta dificuldade em fazer pontes. Até com o seu partido.

