Ninguém toca nos coronéis

São poucas as minhas esperanças quanto ao esclarecimento do que realmente aconteceu em Tancos. Estão envolvidas demasiadas capelinhas do Estado, em guerra entre si. Não desprezo as responsabilidades políticas. Quem soube da grotesca encenação para a “devolução” das armas e concordou, não travou ou fechou os olhos terá de ser chamado à pedra. Mas há razões para suspeitar que há mais do que nos está a ser dito. Não apenas neste caso, mas no que pode ser um padrão de comportamento dentro das Forças Armadas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.