A parede que desabou à direita

Não faltará muito tempo até sabermos se o levantamento de rancho que ocorreu no CDS terá consequências para salvar o partido do pior dos destinos, que seria deslizar para o terceiro lugar na hierarquia das direitas e excluir-se assim da viabilidade eleitoral. Mas esta ameaça permite perceber a razão da obsessão do novo presidente quanto ao Chega, quer quando o imita quer quando o desvaloriza. Ele olha, ciumento, para o que lhe parece ser um sucesso garantido, mas talvez tenha escassos motivos para se meter nesta alhada e menos ainda para escolher este posicionamento de vistas curtas.

