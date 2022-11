O Ocean Viking já não tem espaço para mais ninguém

Debaixo de um céu estrelado, Yohann, piloto de um dos barcos de resgate, canta uma música de embalar. Já passa das dez da noite, é hora de as crianças dormirem. Mas estas não dormem — e muitas choram assustadas. Estão há dezenas de horas acordadas e o único embalo é o das ondas do mar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.