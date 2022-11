Ensaio sobre a cegueira

A empresa da filha mais velha do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, recebeu, por ajuste direto, a exploração da zona diamantífera do Camatué, na Lunda Norte, em prejuízo dos interesses portugueses no sector. Isabel, nascida do primeiro casamento de Eduardo dos Santos com uma russa, é tida como o ‘intermediário’ mais eficaz quando se trata de conseguir uma audiência presidencial. Tem fama de ser a empresária da família, com agressividade e faro para as operações mais lucrativas, num mundo onde o nome do pai constitui o seu mais valioso capital. São ‘negócios’ que dão que falar e que ilustram a importância do lóbi político e a ‘apetência’ dos investidores estrangeiros para formarem sociedades com figuras políticas do regime ou seus fami­liares. A ascensão de Isabel dos Santos no mundo dos negócios e a criação de um vasto universo empresarial começa em 1997, quando encabeça o projeto Urbana 2000, uma empreitada monopolista do negócio da limpeza e saneamento da cidade de Luanda, com um contrato anual de 10 milhões de dólares. Com a compra de parte do capital da ZON, tinha já investidos dois mil milhões de euros em empresas portuguesas em 2009. Ou é um prodígio ou, mais provavelmente, o pai acha que não fica bem a um Chefe de Estado dar a cara pela corrupção económica e política mais descarada. O escritório de Isabel dos Santos, filha do Presidente de Angola, foi alvo de uma busca durante a Operação Furacão. A suspeita recaía sobre a compra de uma casa em Lisboa e uma alegada evasão fiscal através de um offshore.

