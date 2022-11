A que cheira Gwyneth?

oi mais perplexidade que escândalo. De forma pouco esclarecedora os media mundiais anunciaram que a atriz Gwyneth Paltrow — aquela loira deslavada e esguia que tem um sorriso fuinha — acabara de lançar uma vela dessas do lar com o nome “This Smells Like My Vagina” (isto cheira como a minha vagina). Ora, por cá, esta notícia até teve de ir ao “Polígrafo SIC” e obviamente foi uma deixa para uma imensidão de piadas. O produto é tão inverosímil e serve lindamente a tanta brejeirice que parece ser unicamente uma imbecilidade da Gwyneth. Mas há a hipótese de estarmos a ser manipulados. De, no fundo, ser este o efeito que ela desejava. Afinal, diz-se, a vela de mais de 70 euros esgotou de imediato. Era isso? Era. Gwyneth Paltrow, 48 anos, é hoje a multimilionária “rainha do complexo industrial da vagina” dona da Goop, uma empresa online de bens indispensáveis à mulher moderna rica e perfeitamente inúteis avaliados em 250 milhões de dólares, a Guru da “New Age-Vagi” e cuja melhor análise não se deve ir buscar a especialistas de marketing mas a peritos em seitas ou filósofos de religiões.

Há pouco mais de uma semana, o mundo acordava a saber que podia acender uma vela que cheirava a vagina de Gwyneth (uma banal vela com aroma de “gerânio, bergamota cítrica, rosa”, etc., ou seja, “fantasia, sedução, sofisticação...”). Tal nome terá ocorrido de uma brincadeira com o perfumista com que trabalha. Uma primeira hipótese que lhe apresentou ela não gostou e terá dito: “Uuh, isto cheira como a minha vagina”, como sendo algo depreciativo. E depois ficou a brincadeira.

