A aparente leveza do ‘Brexit’

Os esclarecimentos sobre o ‘Brexit’ têm-se limitado a questões de nacionalidade e às implicações possíveis no mercado do trabalho, incluindo no desportivo

Faltam menos de dez dias para a concretização do ‘Brexit’, nome dado a uma das mais originais e inesperadas decisões políticas de efeitos desconhecidos e imprevisíveis não só a nível europeu. Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.