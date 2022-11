Opinião Velocidade furiosa contra Isabel dos Santos - mas e os outros leaks? (II) Pedro Santos Guerreiro

A oligarquia de José Eduardo dos Santos ergueu-se em Portugal sobretudo através de três linhas de poder: Isabel, Vicente e Kopelipa, cada um com os seus protegidos, todos com o mesmo protetor, José Eduardo dos Santos. Muitos estão a safar-se por uma razão simples: estão a pagar lá ou a ter ataques de amnésia cá. Mas por que razão investigações jornalísticas anteriores a partir de fugas de informação não provocaram as mesmas consequências? A resposta é, infelizmente, óbvia