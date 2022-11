A arte urbana e o populismo liberal

A Câmara Municipal de Matosinhos encomendou a Pedro Cabrita Reis uma obra para a marginal de Leça da Palmeira. Cabrita Reis não pode ser acusado de ser um artista que ande a apoiar candidatos em campanhas a ver se lhe sai na rifa uma encomenda para ornamentar uma qualquer rotunda. É um artista sobejamente conhecido e internacionalizado e não consta ter qualquer relação com quem lhe fez a encomenda. A obra foi vandalizada. “Vergonha”, “os nossos impostos”, “300 mil €”. Só me apercebi do caso porque o anterior presidente da Iniciativa Liberal o partilhou nas redes sociais. Com regozijo. Ao que parece, Carlos Guimarães Pinto respeita a propriedade se ela for privada. Mas acha muitíssimo bem que a propriedade pública seja vandalizada. Não me espanta.

