Rebaldaria na PSP

Não vou desenvolver muito sobre a história da senhora de 42 anos alegadamente agredida por um agente da PSP, na Amadora, depois de um desentendimento por causa da falta do passe social da filha de oito anos (que não paga), que a acompanhava. Se a história é como a senhora conta (que terá sido esmurrada já no carro), estamos perante um ato de uma inaudita selvajaria que não pode deixar de merecer uma punição exemplar, com a devida expulsão do agente das forças de segurança e de quem dele tenha sido cúmplice por ação ou omissão. Se não é, a PSP conseguirá explicar como ficou a cara da senhora no estado em que ficou já depois do que nos é mostrado no vídeo. Esperançoso que, apesar da ambulância dos bombeiros ter sido chamada por causa de uma "queda", não haja explicações que envolvam escadas.

