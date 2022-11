Opinião Dia de mar agitado. E de Viviana ficar perturbada ao ler Saramago

A viagem do Ocean Viking no regresso à zona de resgate foi acompanhada de forte vento, o que, depois de um dia em terra, teve pequenas consequências nas forças da tripulação. Antes de começarem os turnos de vigia do mar, o descanso também é feito de leituras. E “Ensaio Sobre a Cegueira” pode dar azo a comparações