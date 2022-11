There you go again, Bernie

As coisas azedaram entre os dois candidatos progressistas às primárias do Partido Democrático. E azedaram porque Elizabeth Warren, que em outubro chegou a ameaçar a liderança de Joe Biden, está já bastante abaixo de Bernie Sanders nas sondagens. Num último ato desesperado, antes das primárias no Iowa, onde Sanders se batia com Biden, e do New Hampshire, onde o socialista lidera, a campanha de Warren fez saber que o senador teria dito, num encontro privado com a sua amiga, que achava que seria difícil uma mulher vencer Donald Trump. Sanders negou que o tivesse dito. Para além do seu currículo na luta feminista, que o apoio de Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib (três das quatro mulheres progressistas e de minorias étnicas recém-eleitas para o congresso, conhecidas como “o esquadrão”) confirmam, Bernie Sanders explicou que tal afirmação seria absurda quando a própria Hillary Clinton venceu, no voto popular, Donald Trump.

