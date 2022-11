O verdadeiro diário de bordo do Ocean Viking é escrito por Jose

Será que Jose também anotou a pequena surpresa que as equipas da SOS Mediterranée e da Médicos Sem Fronteiras tiveram ao jantar desta terça-feira? Depois de terem desembarcado durante a manhã os 39 migrantes resgatados no porto de Pozzallo, na Sicília, e de terem ficado com dia de descanso, descobriram que o empregado de mesa do restaurante onde foram jantar, Mustafa, da Guiné Conacry, tinha ele próprio sido resgatado do Mediterrâneo, há três anos.

