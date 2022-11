O Livre é uma jangada perdida num tempo em que se querem portos seguros

A atenção mediática que se concentra no Livre contrasta com a que tem sido dada aos restantes partidos recém-chegados ao parlamento. Se isso é normal com a Iniciativa Liberal, que tem sabido preservar-se – até conseguiu substituir um presidente pouco tempo depois da sua fundação sem que isso fosse mais do que uma nota de rodapé –, é mais estranho com o Chega. E não têm faltado casos ao partido de André Ventura: as assinaturas falsificadas; o candidato às europeias suspeito de burla ao Estado; o programa eleitoral que será alterado em fevereiro, depois de receber criticas; a declaração de princípios corrigida, que foi entregue ao Tribunal Constitucional sem ser dada a conhecer aos eleitores; e o cabeça de lista e porta-voz que, como sempre se soube, estava na lista dos benificiários da pensão vitalícias. Não há memória de um partido ter juntado em tão pouco tempo tantos casos e tanto escândalos. E, no entanto, qualquer um deles ocupou menos espaço mediático do que o fait divers da fotografia que Joacine Katar Moreira não quis ver publicada por estar de olhos fechados.

