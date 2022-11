Isabel dos Santos e a corte de Lisboa

Moralmente, o que mudou no caso Isabel dos Santos? Antes deste descalabro (a punição do novo MPLA e o Angola Leaks), os advogados, os empresários e os políticos portugueses já sabiam que o dinheiro de Isabel dos Santos vinha de uma sociedade corrupta e nepotista. Já sabiam. Sempre souberam. Então mudou o quê?

