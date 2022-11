Talvez fora do arquipélago sejam ainda pouco conhecidos, e é pena, porque merecem um amplo reconhecimento estes heróis da música tradicional da Madeira. Olho para as fotos deles no arranque da década de 80, chamavam-se então Algozes, e é comovente perceber que esta aventura nasceu de um bando de miúdos despretensiosos que gostava de ouvir Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira e não perdia um número da informada revista “Mundo da Canção”. Quando começam a viajar em digressão pela ilha, quando arriscam sair do circuito do Funchal e a mergulhar mais a fundo no território rural, não levam só as suas vozes, levam também (e bem abertos) os ouvidos. A partir daí a passagem da música popular à música tradicional dá-se no rápido riscar de um fósforo. E também a mudança de nome: de Algozes a Xarabanda, prestando assim homenagem ao “charamba”, um tipo de canto improvisado que estava em extinção.

A escolha que os Xarabanda faziam pelo património da música tradicional tem precursores que é de justiça recordar. Na primeira metade dos anos 70, dois grandes inconformados culturais haviam preparado o caminho: o músico Artur Andrade e o poeta António Aragão depositaram em bobinas, na Direção Regional dos Assuntos Culturais, o primeiro ensaio de reconstituição de um magnífico e desconhecido cancioneiro insular, no qual depois os Xarabanda empenhariam todas as suas energias. Aqueles jovens músicos percebem que vivem talvez o último momento histórico para recolher canções de trabalho que conservam ainda referência ao labor dos escravos, cantigas de amor como ‘A Moira Encantada’ que se reportam visivelmente aos romances ibéricos de cavalaria, cantos religiosos usados em primitivas romarias, jogos de roda, melodias de embalar e uma pluralidade de bailes ancestrais que já só existiam na memória dos mais idosos.

