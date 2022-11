A má imprensa de Rio

Rui Rio tem má imprensa. E quando se diz que um político tem má imprensa a culpa é apenas da imprensa. Porque não é suposto um político ter má ou boa imprensa. É suposto ter má ou boa reação dos eleitores. É suposto ser escrutinado com justiça e boa-fé e pagar o preço por isso. Não é suposto ter de agradar aos jornalistas para poder agradar aos seus eleitores. Se um político é mais demagogo é natural que as suas incoerências sejam notícia. Se um político é mais desajeitado é natural que isso se reflita nos órgãos de comunicação social. O que não deveria ser natural é a simpatia ou antipatia que os jornalistas tenham por um político se sinta nas notícias que saem. E é evidente que isso acontece com Rio.

