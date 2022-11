Porque é que a morte de um piloto de motos no meio do deserto tem este efeito emocional tão poderoso? Porque é que pessoas que nem gostam de motas e corridas ficam comovidas perante estas imagens icónicas, um homem estendido na areia, outro olhando para o céu na solidão do deserto e da sua dor?

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.