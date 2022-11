“Só Mais Um Dia de Vida”

Bem, respiremos momentaneamente de alívio: o Irão não soube ou não quis reagir ao acto de guerra dos Estados Unidos com o que teria sido uma resposta que poderia desencadear um conflito de consequências incontroláveis no Médio Oriente — o eterno cancro do mundo. Aparentemente, a hipótese certa é que não quis: por isso, avisou previamente os iraquianos do ataque, para que estes avisassem os americanos, e terá disparado deliberadamente ao lado das casernas dos soldados americanos. Depois, cantou vitória internamente, reivindicando 80 marines mortos, quando não houve nenhum, e declarando-se vingado pelo assassínio de Qasam Soleimani. Quem aconselhou Trump do ponto de vista militar e de inteligência, fê-lo bem. Os iranianos encaixaram três humilhações sucessivas, que os obrigam a pensar antes de reagir em força: primeiro, o ataque mortal à comitiva de Soleimani mostrou-lhes, não apenas o grau de precisão letal da tecnologia de morte americana, como ainda, e mais grave e humilhante, o grau de eficácia dos serviços secretos americanos, que, necessariamente, tinham infiltrado o círculo íntimo do número 2 do regime de Teerão, só assim se explicando que pudessem saber onde ele ia estar naquele local e minuto precisos; depois, a morte por espezinhamento de 52 iranianos durante os funerais de Soleimani mostrou a todos como as forças de ordem nem sequer conseguem controlar o fanatismo das multidões que os ayatollahs incendeiam; e, finalmente, o derrube do avião civil ucraniano por um míssil que pretendia assustar uma base americana no Iraque foi uma trágica e patética confissão aos olhos do mundo de que não basta ter armas, é também necessário saber usá-las. Num e noutro incidente, os iranianos mataram 20 ou 30 vezes mais cidadãos seus que Trump no seu ataque ordenado a partir da sua casa de férias de Mar-a-Lago. Mas só alguém profundamente estúpido ou ingénuo, como ele, poderá acreditar que isto é tudo o que os iranianos entendem por vingança.

