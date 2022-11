Pobres num país para ricos

A notícia não é disparatada, o estudo que lhe dá origem também não, mas a conclusão de ambos parece tirada de um livro de humor negro: “Os portugueses nunca foram tão ricos.” Então, porque se sentem os portugueses tão pobres, incapazes de poupar ao final do mês, e cada vez com mais dificuldade em suportar o custo de vida? A culpa, dizem, é do preço das casas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.