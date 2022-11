Um homem perigoso

Na edição de sábado passado, o Expresso publicou uma entrevista com Steve Bannon, o estratego da eleição presidencial de Donald Trump. Bannon exerceu funções na Casa Branca por pouco mais de 2 meses (28 janeiro a 5 de abril de 2017), e apresenta-se agora como “former White House chief strategist”. Assumidamente populista e nacionalista, tem os inimigos bem definidos e objectivos concretos. Considera-se na vanguarda de uma revolução que pretende “varrer” uma oligarquia corrupta, dar voz às classes trabalhadoras, e estimular o espírito empreendedor, de forma a relançar o crescimento económico americano. Em simultâneo, projecta ajudar os Estados Unidos a vencer as duas principais “guerras” em que, na sua perspectiva, estão envolvidos: a comercial, com a China, e a civilizacional, com o Islão. Como objectivo final, o antigo estratego de Trump pretende recuperar para os Estados Unidos a liderança incontestável à escala global.

Já tinha lido alguma coisa sobre Bannon, mas a entrevista concedida ao Expresso aguçou-me a curiosidade, e dediquei algum tempo a procurar conhecer melhor o personagem. Steve Bannon nasceu há 66 anos em Norfolk, no estado da Virginia, numa família de origem irlandesa. Frequentou a sua universidade estadual e, mais tarde, as prestigiadas Georgetown e Harvard. Também, serviu na marinha dos Estados Unidos por cerca de 7 anos, de 1976 a 1983, tendo atingido o posto de lieutenant, equivalente a primeiro-tenente. Depois, viria a destacar-se na área da comunicação, tendo sido produtor de documentários e director da Breitbart News, site extremista fundado em 2007 por Andrew Breitbart, que se especializou na gestão e manipulação de informação. As suas inclinações populistas e nacionalistas aproximaram-no da ala retrógrada do partido republicano, do movimento Tea Party, e tornaram-no crucial na candidatura presidencial de Donald Trump.

Nos últimos dias, assisti a algumas entrevistas de Bannon às cadeias de televisão americanas, da CNN e CNBC, onde foi confrontado pelos entrevistadores com as suas contradições e ideias radicais, à mais “amigável” Fox News, onde teve espaço para fazer a apologia da administração Trump e dos seus “sucessos económicos”. Em todas estas entrevistas, Bannon usou a mesma técnica e repetiu à exaustão as mesmas ideias. Curiosamente, apresentou-se sempre com a mesma indumentária intrigante: uma camisa preta, por cima de um polo preto, este, por sua vez, vestido por cima de uma t-shirt preta. Em todos os casos, registei o pormenor de trazer sempre duas canetas presas à camisa. A sua imagem e a sua retórica, sugerem uma versão atualizada dos famosos “camisas negras” de Mussolini.

Bannon fala muito, em ritmo acelerado, e de forma agressiva, isto para atordoar e retirar espaço de manobra ao seu interlocutor, uma técnica muito usada por outros populistas. Repete constantemente as mesmas ideias chave: as “elites corruptas” têm de ser derrotadas, e o estado administrativo tem de ser desregulado, isto para que a soberania volte verdadeiramente para o povo; a emigração tem de ser severamente restringida, de forma a recuperar empregos e a economia; e o ocidente está em guerra aberta, não contra o terrorismo, mas sim contra o próprio islão. Como acontece com todos os populistas, Bannon é adepto do maniqueísmo e de generalizações. Para ele, todas as elites são corruptas, toda a emigração é negativa, e todos os muçulmanos são potenciais terroristas. No seu mundo, não há espaço para a moderação nem para o compromisso.

Steve Bannon é também um crítico das organizações multilaterais, e defende o regresso da chamada “ordem vestefaliana”, baseada nas relações entre estados-nações, e em alianças bilaterais pontuais. A “ordem vestefaliana” imperou na Europa durante parte do Antigo Regime, e deve o seu nome ao equilíbrio alcançado em 1648, com os chamados Tratados de Vestefália, que puseram fim à guerra dos 30 anos. Este equilíbrio, fundado nas referidas relações bilaterais pontuais entre estados-nações, abriu caminho para a hegemonia da França, um estado centralizado, e condenou os estados descentralizados, ou que enquadravam territórios com elementos de soberania, como eram os casos do Sacro Império e de Espanha, a um papel secundário. A “ordem vestefaliana” podia fazer sentido na Europa dos séculos XVII e XVIII, mas dificilmente pode ser aplicável ao mundo globalizado do século XXI, onde as organizações multilaterais e os compromissos permanentes são imprescindíveis para manter a paz e, inclusive, assegurar a própria existência da humanidade.

Na sua entrevista ao Expresso, Steve Bannon teve oportunidade de repetir algumas das suas ideias favoritas e, também, as suas muitas contradições. A ideia da necessidade de destruir um “sistema político baseado em oligúrias e servos”, e da revolução das “classes trabalhadoras” contra os lobbies de Washington e Bruxelas cheira a marxismo, enquanto a insistência na desregulação remete para o polo oposto desta ideologia. Por sua vez, a afirmação que o “populista de direita, pretende valorizar o conceito de cidadania, protegendo o indivíduo dos efeitos colaterais da grande finança”, é um descaramento que não pode ser levado a sério. Quem, em sem perfeito juízo, achará, por exemplo, que Donald Trump estará seriamente preocupado em proteger os americanos dos “efeitos colaterais da grande finança”?

As afirmações de Bannon a propósito de Donald Trump são, precisamente, as que causam maior perplexidade. Aparentemente afastado do “inner circle” de Trump, continua a defendê-lo com unhas e dentes, isto apesar de “não levar a sério” o que o presidente “tuíta”. Ou seja, a credibilidade e a consistência não serão para Bannon as qualidades mais relevantes de um líder político.

Recentemente, Steve Bannon criou um “war room”, que tem por objectivo colocar a opinião pública a favor de Trump no processo de impeachment. Como reconheceu, 85% dos eleitores americanos consideraram inicialmente que o telefonema de Trump para o presidente ucraniano - facto que esteve na origem do processo de impeachment - foi algo de negativo. No entanto, o seu trabalho de comunicação terá conseguido inverter esta tendência, e de tal forma que, segundo afirmou, hoje todos consideram que o telefonema foi “perfeito”. Apesar das suas contradições, este adepto, tanto da desregulação, quanto da luta de classes, não deixa de frontal. Com a sua capacidade de manipulação, e de crença na realidade paralela que constrói, percebe-se porque criou um “war room”, e porque insiste em contornar as “elites corruptas” e apelar directamente à “classe trabalhadora”.

É, porém, sobre as próximas eleições presidenciais que Steve Bannon consegue emitir as suas opiniões mais delirantes. O “former strategist” quer, por força, que os democratas tenham um candidato com “pegada mediática”, de preferência Hilary Clinton ou, quem sabe, ainda melhor, a apresentadora Oprah. Quanto menos conteúdo e mais espectáculo, melhor para Bannon e para os seus métodos. E eles já provaram a sua eficácia aquando das eleições presidenciais de 2016.

Em tempos, a revista Time apelidou Steve Bannon de “grande manipulador”. Por sua vez, Errol Morris, realizador do documentário “American Dharma”, considerou-o uma das pessoas mais perigosas à face da terra. Bannon tomou-o como um elogio. Só por si, tal já diz muito sobre o personagem. As suas entrevistas contribuem para acrescentar algo mais. O seu discurso enérgico, acelerado e agressivo, a obsessão com o “inimigo”, a construção de realidades paralelas, as acusações cegas contra a “elite liberal corrupta”, e o apelo à revolução nacionalista das classes trabalhadoras fazem, inclusive, lembrar as retóricas e discursos de fascistas e de nazis da década de 1930. Definitivamente, Steve Bannon é um homem perigoso.