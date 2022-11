Irão, Trump e a alegria dos néscios

Como acontece em qualquer cenário complexo, a mesma ação em momentos diferentes tem consequências imprevisíveis. E é por isso que o Médio Oriente, com muitos atores e alianças variáveis, é um cenário de alto risco. Quem não o sabia, aprendeu-o em 2003. A invasão do Iraque explica o nascimento do Daesh nas ruínas da guerra, o caos sírio, o crescimento do fundamentalismo islâmico e dos seus atentados, a vaga de refugiados e as suas consequências na Europa. Até as primaveras árabes e o seu desfecho fatal são incompreensíveis sem o momento em que alguém acreditou que se espalharia a democracia à bomba.

