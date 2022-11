Gerir a decadência

Antes de estar à direita ou à esquerda, a elite portuguesa é sobretudo reacionária e provinciana, recusando à partida qualquer mudança ou reforma, mesmo quando essas ideias novas têm como base algumas práticas consolidados noutros países.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.