O som que os abutres fazem

Foi no dia de Natal de 1999, um sábado. Depois de passarmos o dia em família, saímos à noite. Fomos até ao Barreiro velho. Quase todos os bares estavam fechados. Ficámos no Farnel a beber cerveja e a comer pão com chouriço e sandes de lombinhos. Bebemos tanto que, quando finalmente saímos de lá, ainda estávamos com fome. Alguns rapazes do nosso grupo queriam ir a Sesimbra ou a Setúbal, já não me recordo. Eu e o Dudu resolvemos ir para casa. Parámos na bomba de gasolina da Vila Chã. Devia passar pouco da meia-noite. A loja estava fechada e o atendimento era feito através da janela por um empregado sonolento. Fartos de cerveja, pedimos duas latas de Sumol de laranja e uma embalagem de bacalhau à Brás, daquelas prontas a servir depois de três minutos no micro-ondas. Munidos de talheres de plástico, ficámos ali ao frio, a desfrutar da nossa refeição tardia, contentes por não termos ido com os outros numa expedição noturna sabe-se lá para onde.

