Espanha: o que está destinado a correr mal tem de correr bem

Tivesse Pedro Sánchez formado governo depois das últimas eleições e tudo teria sido mais fácil. PSOE e Podemos tinham mais dez deputados do que agora, a Esquerda Republicana da Catalunha tinha menos quatro. Ficaria, com os partidos que votaram favoravelmente este governo, a uma margem muitíssimo baixa da maioria absoluta. Tudo seria mais simples. E a pressão do VOX, que torna qualquer dialogo com os partidos regionalistas num crime de lesa-majestade (literalmente), valia metade do que vale hoje.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler