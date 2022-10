O chico-esperto com um phd

Em “O Futuro do Capitalismo”, Paul Collier faz o retrato preciso das misérias do actual capitalismo ocidental. Este livro é como o retrato de Dorian Gray da fraude intrínseca da finança das “derivadas” e da "alavancagem" e das falácias de Sillicon Valley. O retrato deve preocupar toda a gente, sobretudo aqueles que acreditam de facto no espírito do capitalismo. Porque o que temos hoje em dia é precisamente uma perversão desse espírito.

