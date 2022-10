Morosidade na Justiça: Ano Novo, problemas antigos, soluções necessárias

É corrente a afirmação de que a justiça, em termos gerais, é lenta. A perceção dessa lentidão vai desde o cidadão comum até ao Presidente da República, que, no discurso de ano novo, afirmou que “esperança quer dizer (…) Justiça respeitada, porque atempada (…)”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.