Depois do Daesh, Trump

O assassinato de Qassem Soleimani não é apenas uma reação ao cerco da embaixada dos Estados Unidos em Bagdade durante menos de dois dias. É uma provocação perigosa. Eliminar o comandante da Al-Quds não foi apenas eliminar uma das figuras mais populares do Irão com um currículo tão assustador como os currículos de muitos dos que por aquelas bandas já foram heróis e vilões para o Ocidente, conforme os seus interesses estratégicos do momento. Foi um ato perigoso e irresponsável, feito à revelia de um Estado aliado dos EUA no seu território. A exigência da saída das tropas internacionais do Iraque, feita pelo parlamento do país, mostra como a sucessão de acontecimentos que isto irá provar só agora começou. De todas as asneiras que Trump já fez esta é a mais grave.

