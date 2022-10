Austeridade? O que é isso?

A palavra austeridade entrou em força no discurso político por volta de 2010, no arranque da crise da dívida soberana, e de lá nunca mais saiu. Em Portugal e lá fora. Foi um fenómeno quase global que teve na Europa o seu ponto mais alto. Nestes dez anos, a palavra ‘maldita’ tem sido usada com diversos significados que variam em função das preferências políticas ou, simplesmente, de diferentes entendimentos sobre o que representa, de facto, o conceito.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.